Gala

Após 25 anos, a MTV acaba de anunciar que irá elevar a celebração anual dos melhores filmes também às séries de televisão com a apresentação dos “MTV Movie & TV Awards 2017”. A cerimónia terá lugar a partir do Shrine Auditorium, em Los Angeles, Califórnia, com transmissão, em direto, na MTV Portugal, na madruga 7 para 8 de maio. O anfitrião, nomeados, atuações e apresentadores desta edição serão anunciados em breve.

«Vivemos na era de ouro do conteúdo, onde as histórias e as personagens extraordinárias marcam-nos, independentemente de estarmos a vê-las no cinema ou na televisão», afirma Chris McCarthy, Presidente da MTV. «Os novos “MTV Movie & TV Awards” pretendem homenagear os filmes e as séries de televisão mais brilhantes, ousadas, divertidas, reconhecidas e com impacto na cultura jovem», acrescenta.