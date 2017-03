Actualidade

A quinta edição do Ciclo de Requiem Coimbra arranca no dia 25 e estende-se até 14 de abril, com cinco concertos, um dos quais que remete para a paz ao mesmo tempo que alerta para os conflitos que afligem o mundo.

Coimbra vai receber diferentes coros e orquestras que vão interpretar, além de três requiem, a missa "The Armed Man", do contemporâneo Karl Jenkins, e a obra "Stabat Mater", de Rossini, num evento organizado pelo Coro Sinfónico Inês de Castro.

Este ano, a organização decidiu alertar para os conflitos que existem e para a problemática dos refugiados, através da obra de Karl Jenkins, mais conhecida por "Missa da Paz", que vai contar com a projeção de imagens de guerra, informou o diretor artístico do coro, Artur Pinho Maria, que falava aos jornalistas hoje à tarde, durante a apresentação do evento.