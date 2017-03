Turismo

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, anunciou hoje uma nova imagem turística para promover o concelho enquanto destino de natureza, património e cultura, que assenta no património arqueológico das ruínas de Conímbriga.

"É em Condeixa que se encontra um património arqueológico único e incontornável - Conímbriga - que já esteve, no passado, no centro de uma intensa e rica atividade social e cultural, e que continua, ainda hoje, no centro das atenções de todos os apaixonados pela cultura, património e história da região e do país", refere a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Com o slogan "Turismo de Condeixa. No Centro da História. Conheça a nossa, viva a sua", "a nova imagem reflete o posicionamento geográfico privilegiado do município e o património arqueológico único de que são exemplo aquele complexo de ruínas", sublinha.