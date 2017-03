Desporto

A seleção portuguesa de futebol, detentora do troféu, falhou hoje a qualificação direta para o Europeu de sub-17, ao perder com a Espanha, por 2-0, na terceira e última jornada da ronda de elite.

Na Nazaré, Abel Ruiz, aos 18 minutos, de grande penalidade, e Nacho Díaz, aos 46, marcaram os golos da Espanha, que venceu o grupo 3 e qualificou-se diretamente para o Europeu, que se vai disputar na Croácia, de 03 a 19 de maio.

Portugal terminou na segunda posição, com quatro pontos, a dois da Espanha e com os mesmos da Polónia, mas com uma vantagem de um tento na diferença de golos, enquanto a Grécia foi última com três. A equipa das 'quinas' tem de esperar pela conclusão dos outros sete grupos para saber se é um dos sete melhores segundos.