Actualidade

Os trabalhadores da Sakthi, empresa de componentes automóveis localizada na Maia onde se confirmaram casos de legionela, estão "tranquilos apesar de alguma preocupação natural", descreveu à Lusa um representante do SITE-Norte.

Cerca de 150 trabalhadores reuniram-se esta tarde em plenário na Sakthi, numa reunião que o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividade do Ambiente do Norte (SITE-NORTE) frisa não ter sido marcada devido às recentes notícias relacionadas com casos de legionella mas sim para dar nota do resultado das reivindicações laborais.

"Como é natural, o tema acabou por ser abordado. Aliás a administração tomou a iniciativa de estar presente no início do plenário para esclarecer e tranquilizar as pessoas. Deu a conhecer comunicados da DGS [Direção-Geral de Saúde] que referem que está tudo controlado. Os trabalhadores estão tranquilos apesar de alguma preocupação natural porque foram surpreendidos com tudo isto", descreveu Luís Pinto do SITE-Norte.