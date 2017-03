Actualidade

Dois novos casos de "legionella" foram hoje notificados, elevando para quatro o número de pessoas comprovadamente infetadas no concelho da Maia, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Num comunicado anterior a DGS dava conta de um novo caso da "doença dos legionários" no conselho da Maia mas a mesma entidade diz agora que foi notificado outro caso, acrescentando que se admite "a possibilidade de exposição ocupacional, uma vez que ambos são trabalhadores da mesma unidade fabril".

Os dois casos estão internados (um no Centro Hospitalar de São João e outro no Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António) e ambos estão "em estado clínico considerado estável".