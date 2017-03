Actualidade

A Navigator Company, empresa que integra as antigas Soporcel e Portucel, revelou hoje que já chegou a acordo com vários sindicatos afetos à CGTP e à UGT, com exceção dos representam os trabalhadores da Figueira da Foz.

"Já foi conseguido um acordo com os vários sindicatos representativos dos colaboradores da The Navigator Company nos diferentes centros fabris, compreendendo as estruturas afetas tanto à CGTP como à UGT, no âmbito do processo negocial oportunamente aberto", refere a empresa em comunicado enviado à agência Lusa.

A Navigator Company admite, no entanto, que ainda não foi possível chegar a cordo com os trabalhadores do Complexo Industrial da Figueira da Foz, alguns dos quais marcaram presença numa concentração realizada hoje junto ao Complexo Industrial de Setúbal, onde decorreu mais uma ronda de negociações da administração com as comissões negociadoras das empresas do grupo.