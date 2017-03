Actualidade

Trinta e duas crianças da Escola Básica El Rei D. Manuel I, em Alcochete, tiveram hoje de receber assistência, após queixas de dores de cabeça e barriga, tendo cinco sido transportadas para o hospital, informaram os bombeiros.

As queixas começaram numa criança e estenderam-se a outras, desconhecendo-se ainda as causas dos sintomas manifestados, segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcochete.

Os 32 menores, com idades entre os 10 e os 13 anos, receberam assistência no local, mas, por precaução, cinco foram transportados para o Hospital do Barreiro, uma vez que se encontravam engripados, disse à agência Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, José Martins, num balanço atualizado da situação.