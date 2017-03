Música

O GNRation, em Braga, vai, durante o segundo trimestre, levar àquela cidade concertos que vão de Jenny Hval a Ryley Walker, passando por Conjunto Corona e um espetáculo para celebrar os 50 anos de "Sgt. Pepper's" dos Beatles.

Em comunicado divulgado hoje, a sala de Braga anunciou as atuações de Ryley Walker, a 13 de abril, da norueguesa Jenny Hval (responsável por um dos álbuns mais bem recebidos pela crítica especializada em 2016, de nome "Blood Bitch"), a 29 de abril, além das presenças de Silver Apples, do coletivo Bing & Ruth e de DJ Firmeza, entre outros, até junho.

A 02 de junho, o GNRation recebe um espetáculo comemorativo dos 50 anos de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles, numa parceria com a Casa da Música que conta "com a participação de músicos amadores e com os alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga".