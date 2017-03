Actualidade

Seis das crianças da Escola Básica El Rei D. Manuel I, em Alcochete, com queixas de indisposição, foram hoje assistidas no hospital do Barreiro, tendo uma delas já recebido alta médica, informou à Lusa a unidade de saúde.

De acordo com o hospital do Barreiro, que não adiantou mais pormenores, todas as crianças apresentam "situações estáveis".

Numa informação anterior, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, José Martins, indicou à Lusa que 32 crianças, entre os 10 e os 13 anos, da Escola Básica El Rei D. Manuel I tiveram hoje de receber assistência, após queixas de dores de cabeça e barriga, com cinco a serem transportadas para o hospital do Barreiro, por precaução, uma vez que se encontravam engripadas.