Actualidade

A ex-Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, disse hoje em Lisboa que existe "interesse" em impedir Lula da Silva de concorrer às presidenciais de 2018, numa referência ao líder da esquerda brasileira a quem sucedeu em 2011.

"Estamos num momento em que se aproxima a eleição [presidencial] de 2018. Mesmo com todas as críticas que a imprensa no Brasil lhe faz de forma sistemática, continua sendo o mais aprovado de todos os brasileiros, Luis Inácio Lula da Silva", referiu, entre os aplausos da assistência que esgotava a sala.

"É a única que cresce do lado da esquerda, porque do lado da direita cresce uma candidatura de extrema-direita (...) que participou naquela extraordinária cerimónia de votação [durante a destituição pelo Senado] em que ele votou pela ditadura, pela tortura e pelo torturador que me aterrorizou", disse Dilma Rousseff, numa referência ao senador Jair Bolsonaro.