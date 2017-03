Actualidade

O Atlético de Madrid apurou-se hoje para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Bayer Leverkusen, em jogo da segunda mão dos oitavos de final.

A equipa de Diego Simeone beneficiou do facto de já ter vencido na primeira mão em casa dos alemães por 4-2, tendo gerido a confortável vantagem neste jogo em casa.

Nos quartos de final, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, o Atlético vai encontrar os compatriotas do Barcelona e do Real Madrid, os alemães do Bayern Munique e do Borussia Dortmund, os italianos da Juventus, os ingleses do Leicester e o Mónaco.