Bruno de Carvalho reiterou hoje, no discurso de tomada de posse dos órgãos sociais para o quadriénio 2017/2021, a exigência do Sporting ser campeão nacional por mais do que uma vez durante este mandato.

"Colocámos a fasquia na conquista de títulos como obrigatoriedade, sendo o mais importante sermos campeões nacionais, e não só uma vez, nos próximos quatro anos", disse o presidente do Sporting perante uma plateia que lotava o auditório Artur Agostinho.

Nesse sentido, afirmou que o clube está "no rumo certo", do qual, garantiu, não se desviará e que "já está a trabalhar em força" na preparação da próxima época, reconhecendo que a que está em curso não correu como imaginava e que "é preciso melhorar o que tem de ser melhorado e corrigido o que correu mal".