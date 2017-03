Actualidade

A reunião do Conselho de Estado da Guiné-Bissau convocada hoje pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, para debater uma proposta para tirar o país de impasse político terminou sem que houvesse entendimento entre os conselheiros.

O líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, afirmou que a sua proposta para acabar com a crise política não mereceu a concordância do Presidente guineense, a quem acusa "de estar a brincar com o povo".

A proposta de Cassamá, que passava pela formação de um novo governo e que seria apoiado pelos cinco partidos com assento no Parlamento não foi levado em consideração pela maioria dos conselheiros do Estado.