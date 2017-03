Actualidade

O líder do Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita), Geert Wilders, afirmou-se hoje pronto para integrar o futuro Governo holandês, caso seja convidado, depois de ter ficado em segundo lugar nas eleições legislativas de quarta-feira.

"Eu gostaria de co-governar com o PVV, se isso for possível. Mas, se isso não acontecer, iremos apoiar o executivo onde for necessário, em temas que são importantes para nós", declarou aos jornalistas o líder populista, com quem a maioria dos partidos prometeu não trabalhar.

De acordo com as sondagens à boca das urnas conhecidas esta quarta-feira à noite, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, foi reeleito para um terceiro mandato, com 31 dos 150 lugares no parlamento.