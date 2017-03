Actualidade

A bolsa do Japão abriu hoje em baixa, com o índice Nikkei a recuar 0,61% (118,68 pontos), para as 19.458,70 unidades.

Um segundo indicador de referência, o Topix, começou as trocas com a mesma tendência, a perder 0,55% (8,62 pontos), para os 1.562,69 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 valores vedeta da Bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.