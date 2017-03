Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que os resultados eleitorais na Holanda, onde foi reeleito o primeiro-ministro, são uma "boa notícia" para a Europa e para Portugal.

"Aparentemente não há alteração no Governo. Continua a mesma linha europeia, a mesma linha moderada", afirmou à margem da entrega dos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, em declarações transmitidas hoje pela rádio TSF, salientando que a "escolha do povo holandês" é "uma boa notícia para os parceiros como Portugal", "para todos os que defendem uma Europa moderada, unida, coesa, forte".

De acordo com as sondagens à boca das urnas conhecidas esta quarta-feira à noite, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, foi reeleito para um terceiro mandato, com 31 dos 150 lugares no parlamento.