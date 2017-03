Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai propor cortes drásticos na ajuda do país ao estrangeiro e a programas ambientais no seu primeiro orçamento, que dá particular peso à Defesa e que será divulgado hoje.

Num plano que pretende refletir as promessas de campanha, o líder republicano vai propor um corte de 28% no financiamento ao Departamento de Estado.

O corte é tido como um prenúncio de fortes reduções na ajuda ao estrangeiro e no financiamento das agências da ONU, que terão efeitos colaterais em todo o mundo.