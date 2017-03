Actualidade

Devastado e perante uma morte iminente, o Parque Nacional da Gorongosa (PNG) conseguiu inverter a perda da sua vida selvagem e tornar-se num centro de investigação de cientistas de elite, atraídos por um campo de estudo quase virgem no centro de Moçambique.

Pelas contas de Greg Carr, o filantropo norte-americano que dá o nome à fundação que acordou em 2007 o restauro do parque com o Governo moçambicano, são pelo menos 75 investigadores de 23 países e de alguns dos principais centros de conhecimento do mundo - Harvard, Princeton, Berkeley Oxford, Coimbra - para estudar leões, formigas, elefantes, morcegos, plantas, basicamente tudo.

"A Gorongosa oferece tremendas oportunidades para a investigação", refere Marc Stalmans, diretor científico do PNG e que conheceu o Parque há pouco mais de dez anos, tendo ficado desde logo "esmagado" pelo seu "cenário majestoso", apesar do vazio que se sentia de vida selvagem.