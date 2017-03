Actualidade

Um projeto liderado pela paleoantropóloga e primatóloga portuguesa Susana Carvalho investiga a evolução do Parque Nacional da Gorongosa, no centro do Moçambique, o território menos conhecido do vale do Rift e que pode responder a alguns dos mistérios sobre a humanidade.

A equipa da professora associada de Oxford e também diretora-adjunta de Paleontologia e Primatologia do Parque Nacional da Gorongosa (PNG) fez os seus primeiros trabalhos de avaliação do potencial da zona em meados de 2016 e tem como ponto de partida a localização da mais importante área protegida de Moçambique, situada no extremo sul do vale do Rift, que se estende para norte através do Malauí, da Tanzânia e do Quénia até à Etiópia, onde foram encontrados os achados mais importantes sobre os primeiros ancestrais do Homem.

"A Gorongosa é a única parte do Rift que ainda não foi estudada em termos de evolução humana", afirma em entrevista à Lusa Susana Carvalho, assinalando que os levantamentos geológicos iniciais apontam para cronologias que abrangem o período de sete milhões de anos, quando surgiram os primeiros hominídeos.