Actualidade

Computadores do Instituto da Defesa Nacional (IDN), tutelado pelo Ministério da Defesa, foram atacados por "hackers" no final de fevereiro e no início deste mês, confirmou à agência Lusa uma fonte governamental.

Este ataque informático atingiu pelo menos dois computadores do IDN, e, segundo disse à Lusa fonte do Ministério da Defesa Nacional, que tutela o instituto, o problema foi resolvido, sem consequências nem perdas.

Este foi o primeiro ataque de "hackers" registado pelo MDN em 2017.