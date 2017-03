Actualidade

O Benfica e o FC Porto, separados por um ponto, continuam no fim de semana a luta pela liderança da I Liga portuguesa de futebol, na 26.ª jornada, uma ronda antes de se defrontarem no Estádio da Luz.

Os 'encarnados', campeões nacionais e líderes do campeonato, terão, em teoria, a tarefa mais complicada, ao visitarem no sábado o Paços de Ferreira, um dia antes de o FC Porto receber o Vitória de Setúbal.

Curiosamente, Benfica e FC Porto defrontam nesta ronda as últimas equipas a roubarem pontos aos rivais na luta pelo título - as 'águias' perderam com o Vitória de Setúbal (1-0) e os 'dragões' empataram em Paços de Ferreira (0-0).