Actualidade

O diretor do Museu da Moda de Paris, Olivier Saillard, apresenta no Porto, em estreia mundial, a performance "Couture Essentielle", um alerta ao "império da moda" que "pode fazer mais com menos" e "não precisa de mais roupas".

"A ideia é mostrar que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa sozinha. Sinto nostalgia por quando as pessoas costuravam as suas próprias roupas. Não acredito na ideia de novidade na moda. Esta conceção é errada. A moda já não pode trazer nada de novo, esse é um falhanço da indústria. Não precisamos de roupas novas. Precisamos de fazer roupas. Isso é diferente de fazer moda", explicou, em entrevista à Lusa, o autor que vai apresentar o trabalho na sexta-feira e no sábado.

Nesta primeira coprodução internacional do Teatro Municipal do Porto, o Palácio da Bolsa recebe um desfile "das mais efémeras roupas que podem existir" porque, no palco, quatro ex-modelos internacionais celebrizadas nos anos 1980 vão transformar em roupa pedaços de tecido, sem botões ou costuras, e assim passar em revista a história da moda.