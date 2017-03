Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português considerou hoje que o resultado eleitoral na Holanda é "muito encorajador", destacando que foi "clamorosamente derrotada" a força que propunha "romper com a União Europeia e o seu modelo democrático e social".

"A força que claramente exprime a vontade de romper com a União Europeia e, sobretudo, de romper com o modelo económico e social que subjaz à União Europeia, que era o partido do senhor Wilders, foi clamorosamente derrotada", afirmou hoje à Lusa Augusto Santos Silva.

O Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita), liderado por Geert Wilders, deverá ter conquistado 20 dos 150 assentos no parlamento holandês.