Paris

A leiloeira parisiense FauveParis, fundada pelo lusodescendente Cédric Melado, tem patente "uma antológica breve" do pintor português Armando Alves até 25 de março, na capital francesa.

A exposição, inaugurada esta quarta-feira, conta com 14 obras do pintor realizadas entre 1955 e 2016, percorridas pelo "espírito das paisagens do Alentejo", disse o artista à agência Lusa, evocando a "linha do horizonte e o céu imenso", assim como "o compartimento das terras", "as várias cores que têm a ver com as estações do ano e as horas do dia" e até "o barulho dos pássaros".

"Um dia resolvi que o Alentejo era a minha fonte de inspiração e tem sido até aqui e há-de ser até ao fim do mundo, porque isto é inesgotável. As paisagens que eu faço não são propriamente paisagens que existam, são, se quiser, o espírito das paisagens do Alentejo (...) Não é uma pintura figurativa, é uma pintura transformada, mas que tem essa essência", descreveu.