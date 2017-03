Actualidade

Os deputados britânicos que contratarem familiares ou sócios empresariais passam a ser expulsos do Parlamento, de acordo com as novas regras anunciadas hoje em Londres e que pretendem evitar situações como as que ocorrem em França.

A entidade que regula o código de procedimentos dos deputados britânicos, Independent Parliamentary Standards Authorithy (IPSA, na sigla em inglês) refere que o emprego de pessoas "próximas" dos deputados não corresponde aos padrões atuais de contratação.

"Nós pensamos que o emprego de 'próximos' não corresponde às práticas de contratação modernas que visam um recrutamento justo e aberto no sentido de promover a diversidade" afirmou a presidente da IPSA, Ruth Evans.