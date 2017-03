Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) manifestou hoje o seu agrado com a subida dos Verdes da Esquerda nas eleições de quarta-feira na Holanda, mas sublinhou a preocupação com a subida da direita.

"Apesar de não acontecer o que muito se temia, que era a extrema-direita vencer, isso não aconteceu, o que é bom, mas por outro lado há toda uma direita holandesa que sobe", disse à Lusa Victor Cavaco, da Comissão Executiva do PEV, frisando o agrado com a subida dos verdes holandeses, o partido que mais cresce nestas eleições.

As eleições de quarta-feira ditaram a vitória dos liberais do VVD, do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, com 33 deputados, enquanto o Partido da Liberdade (PVV), de Geert Wilders - extrema direita -, ficou na segunda posição, com 20 deputados (13% dos votos), quando nas últimas eleições tinha conquistado 15 assentos parlamentares.