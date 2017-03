Actualidade

As empresas portuguesas consideram que o principal risco que enfrentam em 2017 é o da instabilidade política ou social, seguido dos ataques cibernéticos, da concorrência, da crise financeira e dos ataques terroristas, segundo um estudo hoje divulgado.

No estudo da consultora Marsh 'A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2017', mantém-se na liderança o mesmo risco do ano passado: a instabilidade política ou social, que desceu, no entanto, entre os dois anos, um ponto percentual, de 48% para 47%.

"De destacar a elevada subida no top do risco ataques cibernéticos, passando a ocupar a segunda posição em vez da quinta", refere o estudo que abrangeu cerca de 150 empresas em Portugal de vários setores de atividade.