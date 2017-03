Actualidade

Em 2016, o número de pedidos de asilo apresentados pela primeira vez na União Europeia (UE) foi de 1.204.280, um recuo de 4% face a 2015 (1.257.030), divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE, os sírios foram, no acumulado de 2016, quem mais primeiros pedidos de asilo apresentou (334.820), seguindo-se os afegãos (182.985) e os iraquianos (126.955), sendo que estas três nacionalidades representam mais de metade dos pedidos apresentados nos 28 Estados-membros.

A Alemanha foi o país mais solicitado para a concessão de asilo, com 722.265 novos pedidos em 2016, uma subida de 63% face ao ano anterior, representando 60% do total da UE.