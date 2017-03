Actualidade

Cinquenta das 97 estátuas do Jardim do Paço, em Castelo Branco, já foram digitalizadas no FabLab do Centro de Empresas Inovadoras (CEI), um laboratório de fabricação digital e prototipagem rápida, foi hoje anunciado.

"Este é um projeto [Património Digital] muito valioso e um bom exemplo do que temos estado a fazer em Castelo Branco. Há várias realidades envolvidas, como o FabLab, o CEI, o património e também a valorização das nossas associações e recursos humanos", afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca falava no Centro Interpretativo do Jardim do Paço durante a apresentação da primeira fase do projeto Património Digital, que envolve o município, o CEI e a Associação de Informática de Castelo Branco (AICB).