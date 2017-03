Actualidade

Portugal reduziu voluntariamente em 24% a produção de leite entre outubro e dezembro de 2016, no âmbito do programa lançado pela Comissão Europeia para fazer face à crise no setor, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com dados da Comissão Europeia, 43.968 mil agricultores de toda a União Europeia (UE) - 912 em Portugal - aderiram ao programa de redução voluntária de produção de leite, lançado em julho de 2016 e que resultou numa quebra de 851.700 toneladas, numa média de 19 toneladas por agricultor.

Em Portugal, a redução foi de 15.090 toneladas de leite, o que representa quase um quarto da produção (24%), numa média de 17 toneladas por agricultor.