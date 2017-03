Actualidade

Os defesas Pepe, Eliseu e Cédric e o médio João Moutinho são as novidades na convocatória da seleção portuguesa de futebol para o embate de qualificação para o Mundial2018 com a Hungria e o particular com a Suécia.

Em relação aos eleitos para o último embate, com a Letónia (4-1 a 13 de novembro de 2016, em Faro), o selecionador Fernando Santos chamou mais um jogador (25 contra 24) e deixou de fora Antunes, por opção, e Adrien e Nani, ambos lesionados.

A formação das 'quinas' recebe a Hungria a 25 de março, no Estádio da Luz, em encontro do Grupo B de apuramento para o Mundial de futebol de 2018, e, três dias depois, é anfitriã da Suécia, num particular marcado para o Funchal.