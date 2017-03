Actualidade

A diretora-executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) classificou hoje como "ato cobarde de violência" a explosão de uma carta nas instalações da organização em Paris, e disse estar a trabalhar com as autoridades francesas para investigar o incidente.

"Condeno este ato de violência e reafirmo a determinação do FMI em continuar o nosso trabalho, em linha com o nosso mandato", disse Christine Lagarde, em comunicado.

A diretora disse ter sido informada da explosão, que provocou ferimentos numa funcionária, e acrescentou estar em contacto com o escritório.