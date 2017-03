Actualidade

O governo da República Democrática de Timor-Leste aceitou a maioria das 154 recomendações feitas por 59 delegações que participaram na Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, rejeitando apenas oito.

O Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Revisão Periódica Universal foi tornado público a propósito da 34.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, que decorre em Genebra até 24 de março.

O ministro da Justiça, Ivo Valente, chefiou a delegação que se deslocou no início de novembro de 2016 a Genebra para a "avaliação do segundo ciclo do mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU)" da situação do respeito pelos direitos humanos no país.