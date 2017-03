Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que o duelo com a Hungria é determinante para Portugal continuar a luta pelo apuramento direito para o Mundial de futebol de 2018 e lamentou a ausência de Nani, devido a lesão.

"Soube na terça-feira que não podia contar com ele. Voltou a treinar nesse dia, mas recebemos a informação que tinha voltado a ressentir-se da lesão e não estaria em condições", afirmou Fernando Santos, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para a dupla jornada com Hungria e Suécia, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nani, que é quarto jogador de sempre com mais internacionalizações pela seleção nacional (106), está sem competir desde 22 de fevereiro, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, e é, assim, baixa certa para os dois próximos compromissos.