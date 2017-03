Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje, no Palácio de Belém, o "artista completo" Manuel Cargaleiro, no dia do seu 90.º aniversário, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.

A condecoração foi "uma surpresa" para o mestre Cargaleiro, que não esperava, pois foi guardada em segredo pela Presidência da República até ao momento da entrega, no exato dia do aniversário, e o artista mostrou-se "muito feliz" com a homenagem.

"Foi um artista completo em tudo, e até no acesso da democracia às artes plásticas, com a aposta na gravura", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene, sobre as múltiplas facetas artísticas de Cargaleiro, que se tem dedicado não só à pintura, mas também à cerâmica, gravura, desenho, azulejo e tapeçaria.