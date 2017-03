Água Gaseificada

Sodastream lança campanha especial para o Dia do Pai

Para celebrar o Dia do Pai, a Sodastream está a oferecer, até dia 20 de março, 50% do valor da máquina em produtos Sodastream e se trouxer um amigo ambos recebem 1 cilindro e 2 sabores à escolha. Além disso, está a decorrer uma campanha no Continente, que permite adquirir esta máquina de gaseificação de água com 20% de desconto.

Recorde-se que a Sodastream traz uma alternativa ao tradicional consumo de água lisa, que é água com gás, que ao contrário do que a maioria da população acredita, pode ser igualmente benéfica no processo de hidratação. Além de poder beber água com gás fresca ou natural, pode ainda fazer sumos de inúmeros sabores e aromas naturais que vão desde cola a manga maracujá, passando pela limonada ou frutos vermelhos, até ao mais recente GingerAle. Cada embalagem dá para entre sete a nove litros de sumo que pode ainda usar para fazer outras bebidas. A Sodastream está presente nas grandes superfícies e no comércio tradicional por todo o país, nas versões Play (99,99€) e Source (129,99€) e nas cores preto e branco. Os sabores disponíveis - com valores entre os 5,99€ e os 6,99€, para 440 ml, que permitem fazer em média 9 litros de bebidas, passam por: Cola, Cola Light, Tónica, Energia e Lima Limão (os clássicos); Manga Maracujá, Frutos Vermelhos, Pêssego Tangerina, Limonada, Kiwi Pêra, Maçã Vermelha, Toranja (de fruta); Manga Laranja Zero, Ananás Toranja Zero, Limonada Zero (zero açúcares); Groselha Lima, Lima Manjericão e Baunilha Limão (gourmet).