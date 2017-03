Actualidade

O parlamento espanhol chumbou hoje a proposta do Governo para liberalizar o regime de trabalho dos estivadores, o que levou os sindicatos a desconvocarem a greve que se iniciava na sexta-feira.

Com esta decisão, Espanha arrisca-se a ter que pagar uma multa diária a Bruxelas de 134.000 euros enquanto o setor continuar fechado.

Poucos minutos depois da votação, os sindicatos desconvocaram a greve que arrancava na sexta-feira no caso de ser aprovado o decreto de lei real com a reforma do seu regime de trabalho.