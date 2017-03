EXPERT REJUVENESCEDOR

Diadermine lança linha de cuidado para peles maduras

Com mais de 100 anos de experiência dermatológica, a Diadermine desenvolveu uma nova gama de cuidados do rosto de alta performance para combater o envelhecimento das peles maduras.

A Diadermine Expert Rejuvenescedor, com Rejuvinol, é composta por três novos produtos (creme de dia, creme de noite e creme de olhos), baseia-se na tecnologia premiada com o Nobel da Química e aposta no combate a todos os principais sinais de envelhecimento da pele. Recorde-se que com o abrandar da renovação celular que tipicamente acontece a partir dos 55 anos, a pele fica mais fina e tem maior dificuldade em reter a humidade, fazendo com que a sua elasticidade diminua. Isto resulta em rugas mais profundas, manchas no rosto e uma tez pálida. A nova fórmula da Diadermine irá regenera as células em profundidade, permitindo refirmar a pele, redensificar e definir os contornos do rosto e combater a flacidez.