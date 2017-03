Actualidade

Os juros da dívida portuguesa em todos os prazos estão a partir de hoje mais elevados devido ao efeito técnico da alteração dos 'modelos' para cálculo dos mesmos, explicou o diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa à Lusa.

Segundo Filipe Silva, os juros da dívida a dez anos estavam até quarta-feira passada a ser calculados com base em Obrigações que venciam em julho de 2026 e a partir de hoje a referência passou a ser Obrigações que vencem em abril de 2027.

Assim, as obrigações com vencimento em 2026, que até quarta-feira eram a referência para o cálculo dos juros a 10 anos, continuavam hoje a ser negociadas com juros abaixo dos 4,0%, sem alterações importantes.