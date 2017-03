Actualidade

O Banco de Inglaterra deixou hoje a taxa de juro de referência inalterada em 0,25%, numa altura em que o Reino Unido se prepara para iniciar o processo de negociações para sair da União Europeia (UE).

Na última reunião do Comité de Política Monetária da entidade antes da ativação do Artigo 50 do Tratado de Lisboa - que inicia formalmente o diálogo para a saída do bloco europeu - foi decidido não alterar as taxas de juro face à possibilidade de as negociações para o chamado 'Brexit' provocarem turbulência económica.

Dos oito membros do comité, só um votou a favor da subida dos juros, devido à preocupação com uma subida da inflação.