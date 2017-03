Actualidade

A administradora do Banco de Portugal Elisa Ferreira frisou hoje que "não há laxismo ou esquecimento" e que o supervisor está atento a todas as instituições financeiras portuguesas, escusando-se a comentar o caso específico da Associação Mutualista Montepio.

"Não há aqui qualquer tipo de laxismo ou esquecimento, estamos atentos, estamos a acompanhar todas as instituições portuguesas, de acordo com o quadro legal que existe", disse Elisa Ferreira, quando questionada sobre se está preocupada com a situação da Associação Mutualista Montepio Geral, depois de na terça-feira o jornal Público ter divulgado que a instituição tinha, no fim de 2015, capitais próprios negativos de 107,53 milhões de euros.

Isto significa um passivo (valor que deve) superior ao ativo (valor que possui), situação que configura 'falência técnica' do ponto de vista contabilístico.