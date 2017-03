Actualidade

A elevação do Buçaco a Património Mundial permitirá duplicar em três anos o número de visitantes, garantindo a "autossustentabilidade financeira" da Fundação que gere a Mata Nacional, vaticinou hoje o presidente da Câmara da Mealhada.

"A certificação como Património Mundial vai atrair atenção e visitantes desde o primeiro minuto, garantindo que a Fundação que gere os 105 hectares da floresta se torne autossustentável financeiramente", disse à agência Lusa Rui Marqueiro, que hoje apresentou na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) a candidatura do "Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace do Bussaco" à classificação de Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Segundo estimativas apresentadas no dossiê de candidatura, num "cenário pós-classificação da UNESCO", o número de visitantes da Mata Nacional do Buçaco deverá aumentar cem por cento num espaço de três anos, registando-se ainda uma subida de 15 por cento no número de alojamentos e 30 por cento em dormidas.