Actualidade

O Exploratório de Coimbra recebe no sábado a "maior competição" de cubo de Rubik em Portugal, o ExploraRubik, que conta com 45 participantes de vários países.

O ExploraRubik 2017, dinamizado pela delegação portuguesa da World Cube Association, decorre no sábado, entre as 10:00 e as 19:00, no Exploratório de Coimbra, disse a entidade que acolhe o evento numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o Exploratório, o evento "conta com 45 participantes, oriundos de países como Portugal, China, Itália ou Reino Unido", que concorrem em seis categorias em competição: "o cubo menor 2x2x2, o tradicional cubo mágico 3x3x3, o cubo de maior dimensão 4x4x4, o piraminx, em forma de pirâmide, e ainda o cubo 3x3x3 nas modalidades vendado e só com uma mão".