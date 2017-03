Campanha Lidl

Nesta Páscoa escolha chocolate 100% sustentável

A Páscoa está a chegar, e com ela um manancial de memórias doces, quer por causa dos momentos familiares, quer por causa dos chocolates. Por isso mesmo, a gama Favorina está de volta para celebrar esta época com toda a família, com a novidade de que todo cacau utilizado é de origem 100% sustentável.

Segundo a marca, escolher chocolates do Lidl deixa de ser apenas uma decisão deliciosa e inteligente, por causa do preço baixo, e passa a ser também uma escolha consciente e socialmente responsável: todo o sortido utiliza cacau com certificação UTZ. Esta certificação, que abrange o cacau, o café e o chá, tem como compromisso garantir uma produção agrícola e fornecimento sustentável destes produtos, ajudando a criar um mundo melhor e mais responsável.