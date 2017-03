33ª edição

Passeio Avós e Netos está de volta a Lisboa este sábado

O Passeio Mimosa Avós e Netos já faz parte da vida das famílias lisboetas e não só e este sábado traz novidades, além da promoção da atividade física, alimentação saudável e união familiar.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Na 33.ª edição da iniciativa as mascotes leite e fruta ganham vida e assumem-se como verdadeiros coaches do Passeio; a Roda dos Alimentos surge interativa; e as provas de perícia incluem manobras de Parkour. A concentração acontece este sábado, dia 18 de março, a partir das 10H junto à Estação Fluvial de Belém, sendo o Bar de leite Mimosa o melhor ponto de encontro para as famílias. Às 11H será dada a partida pela equipa de embaixadores do Passeio, que acompanhará os grandes e pequenos atletas durante todo o percurso. Sem cronometro nem classificações oficiais, nesta prova o podium dá lugar a dinâmicas de ofertas de prémios muito atrativos: convites para o BOUNCE - o inovador parque de trampolins, para o Jardim Zoológico de Lisboa ou cabazes de produtos Mimosa para toda a família.