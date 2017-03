Actualidade

As potencialidades e os problemas da economia algarvia vão estar em foco no congresso que a associação empresarial AlgFuturo promove no sábado, em Faro, onde é esperado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da AlgFuturo, José Vitorino, explicou à Lusa que durante o congresso vão ser debatidos os vários "adamastores" da economia algarvia, como é o caso da sazonalidade turística, da fragilidade dos setores primário e secundário, dos desequilíbrios entre o interior e o litoral, da economia paralela e da falta de capacidade para fixar quadros qualificados na região.

No evento vão estar representadas meia centena de entidades, entre as quais autarquias, empresas, universidades e representantes do Governo, contou à Lusa o presidente da AlgFuturo, José Vitorino.