A pesada derrota dos trabalhistas do PvdA nas eleições de quarta-feira na Holanda poderá antecipar uma mudança na presidência do Eurogrupo, desejada pelo primeiro-ministro português, embora Jeroen Dijsselbloem continue em funções até ser formado novo Governo.

O PvdA (Partido do Trabalho, da família socialista europeia), que nos últimos quatro anos governou em coligação com o VVD (centro-direita) do primeiro-ministro, Mark Rutte, sofreu uma derrota histórica nas eleições de quarta-feira, passando de 38 para nove deputados, pelo que dificilmente fará parte do próximo Governo holandês - ou terá um peso muito relativo numa coligação mais alargada liderada pelo VVD, vencedor do escrutínio -, o que significa que Dijsselbloem deixará de ser ministro das Finanças.

Um alto responsável do Eurogrupo indicou hoje que "o processo de formação de um novo Governo (na Holanda) pode levar algum tempo, e durante esse tempo Jeroen Dijsselbloem manter-se-á como ministro das Finanças de gestão e também como presidente do Eurogrupo", mas, uma vez formado um novo Governo em Haia, o fórum de ministros das Finanças da zona euro poderá decidir eleger um novo presidente sem esperar pelo final do mandato, no início do próximo ano.