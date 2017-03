Inquérito/CGD

A comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pedir a suspensão dos trabalhos até 04 de maio, mas com efeito só após a audição Armando Vara, o que deve acontecer durante a próxima semana.

"A reunião [de mesa e coordenadores] decorreu num bom clima e foi decidido solicitar ao presidente da Assembleia da República a suspensão dos trabalhos até ao dia 04 de maio e a prorrogação do prazo da comissão", revelou aos jornalistas Emídio Guerreiro, presidente da comissão de inquérito à CGD, no final do encontro.

O objetivo é dar tempo para que haja uma decisão definitiva por parte das autoridades judiciais relativamente à documentação solicitada pelos deputados ao Ministério das Finanças, ao Banco de Portugal (BdP), à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e à CGD.