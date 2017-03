Moda

Três mil pessoas na abertura da nova Kiabi do Fórum Sintra

A Kiabi, uma marca francesa com quase 40 anos existência e com propostas de moda para toda a família, abriu hoje a sua primeira loja na Grande Lisboa. Só nas primeiras quatro horas o espaço com 1.800m2 localizado no Fórum Sintra contou com a presença de cerca de 3000 pessoas.

O Destak foi conhecer o espaço em primeira mão e destaca o facto de haver ofertas para todo o tipo de público, desde as tradicionais secções de criança, jovem, mulher e homem, até às propostas "plus size" com tamanhos até ao 56, sugestões para futuras mamãs e ainda uma zona de puericultura, lingerie e calçado. Além disso, a loja tem uma secção especial intitulada "I Want It" que surge no início de cada mês e que dura apenas uma semana. Estas propostas seguem uma micro tendência do momento e estão sempre a mudar. O ambiente acolhedor da loja, o serviço facilitador, a inovação e a tecnologia para favorecer uma relação de proximidade são outras das vantagens da marca que segue o slogan "dá cor à vida".